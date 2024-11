Khởi tố 8 bị can liên quan Ban 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/11/2024 19:28

Bộ Công an cho biết, quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội khóa 15 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (do Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng thủy lợi 4 - Ban 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư) bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 8 người, gồm: Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 và Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Xuân Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Ban 4; Nguyễn Vinh Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định Ban 4; Dương Chí Thành, Cán bộ Phòng Quản lý thi công Ban 4; Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Các bị can trong vụ án. Ảnh CA

Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân; Bùi Cao Nguyên, Kế toán Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp, nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại Công ty Hoàng Dân, các nhà thầu, đơn vị thi công và các Cơ quan quản lý Nhà nước để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.