Khởi tố bị can, bắt giam 1 kẻ phá rừng ở Gia Lai

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Duy để điều tra về tội phá rừng xảy ra tại xã Sró, huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày 4-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Duy (39 tuổi, ngụ xã Sró, huyện Kông Chro) để điều tra về tội hủy hoại rừng.

Nguyễn Văn Duy tại cơ quan công an. Ảnh: NĐĐ

Trước đó, ngày 8-9, UBND huyện Kông Chro giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với VKSND, Hạt Kiểm lâm huyện và Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Kông H’De khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh vụ phá rừng xảy ra tại lô 1, khoảnh 6, tiểu khu 793 thuộc lâm phần do công ty này quản lý, địa giới hành chính xã Sró.

Cơ quan chức năng xác định khu rừng bị phá trái phép có diện tích hơn 2,5 ha rừng tự nhiên, số lượng 506 cây, loại gỗ hương, gõ, căm xe, bằng lăng, bình linh, thành ngạnh, SP5, SP6, SP7... Khối lượng thiệt hại hơn 25 m3 gỗ tròn.

Diện tích rừng tự nhiên bị phá hơn 2,5 ha.

Đến 23-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Văn Duy có liên quan đến vụ án phá rừng.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, đoàn liên ngành của huyện đã xác định được diện tích rừng bị phá xảy ra tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de quản lý, có tổng diện tích 4,8 ha. Trong đó, có 2,5 ha là diện tích có cây rừng, còn lại là diện tích cây bụi, le.

