Khởi tố người chế tạo 12 chai bom xăng đốt các trụ ATM ngân hàng 12/10/2024 08:39

Ngày 12-10, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Bằng (24 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu) để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Võ Văn Bằng vay tiền online của một ngân hàng và chậm trả nên ngân hàng thanh lý hợp đồng vay cho bên thu hồi nợ.

Võ Văn Bằng tại cơ quan công an. Ảnh: MT

Khoảng 4 giờ sáng ngày 3-10, sau khi sử dụng ma túy, nhớ lại việc bị nhân viên ngân hàng đến nhà thu nợ, Bằng bực tức, đi mua xăng về chế tạo 12 chai bom xăng. Sau đó, Bằng chạy xe máy đến ném các chai bom xăng đốt các trụ ATM của bốn chi nhánh ngân hàng ở thị xã Sông Cầu.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, Bằng bị lực lượng công an bắt giữ. Qua test nhanh, Bằng dương tính với ma túy đá.

Như PLO đã thông tin, sáng 3-10, camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy đến trước cửa một chi nhánh ngân hàng ở phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu.

Người này lấy ra chai nhựa nghi chứa xăng bên trong rồi châm lửa ném vào phía trước cửa chi nhánh ngân hàng.

Võ Văn Bằng bị bắt giữ. Ảnh: MT

Người này tiếp tục lấy thêm hai chai khác, châm lửa, ném về phía cửa chi nhánh ngân hàng. Sau khi một chai nhựa ném trúng cửa gây cháy, người này lái xe bỏ đi.

Bảo vệ ngân hàng cùng một số người dập lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hư hỏng nhẹ trụ ATM.

Ngoài vụ trên, công an phát hiện hai vụ phóng hỏa khác xảy ra ở hai chi nhánh ngân hàng ở thị xã Sông Cầu với phương thức tương tự. Hai vụ này làm hư hỏng một số tài sản.