Khởi tố người đàn ông dùng công cụ kích điện bắt cá ở Long An 06/11/2024 15:23

(PLO)- Dù đã bị xử phạt hành chính do có hành vi dùng công cụ kích điện bắt cá nhưng Huỳnh Văn Lượm vẫn tiếp tục tái phạm nên bị Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An khởi tố.

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Văn Lượm (37 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang; tạm trú huyện Thạnh Hóa) để điều tra về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Trước đó, đêm ngày 21-8, Lượm chuẩn bị một kích điện, một bình ắc quy, một vợt cá và một cây chọt có gắn dây điện và các dụng cụ khác để đi chích cá.

Huỳnh Văn Lượm bị công an bắt giữ khi đang kích điện bắt cá. Ảnh: CA

Lượm chạy xe máy đến xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa sử dụng kích điện cá trên các đám ruộng. Đến nửa đêm ngày 22-8, Lượm đi đến xã Thủy Tây tiếp tục kích điện bắt cá thì bị lực lượng Công an xã Thủy Tây tuần tra phát hiện.

Công an xã Thủy Tây đã yêu cầu Lượm dừng ngay hành vi vi phạm, tạm giữ các tang vật, phương tiện có liên quan và đưa Lượm về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Qua xác minh, trước đó, ngày 19-9-2023, Lượm đã sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép. Ngày 13-10-2023, UBND xã Thủy Tây ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lượm số tiền 4 triệu đồng.

Do đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn tái phạm nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lượm về tội danh nêu trên.