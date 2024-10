Bị khởi tố vì dùng công cụ kích điện bắt cá 26/10/2024 09:16

(PLO)- Dù đã bị xử phạt hành chính do có hành vi dùng công cụ kích điện bắt cá nhưng ông Dũng vẫn tiếp tục tái phạm, bị Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An khởi tố.