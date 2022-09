Khởi tố người phụ nữ dùng dép đánh vào mặt công an ở Thanh Hóa

Ngày 22-9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT-Công an TP Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Thị Mai (42 tuổi), ngụ ở phố Phan Bội Châu 4 (Tân Sơn, TP Thanh Hoá) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 20-9 trong khi tổ tuần tra 282 của Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT trên tuyến Quốc lộ 47 (đoạn qua địa bàn Quảng Hưng, TP Thanh Hoá) thì phát hiện Mai điều khiển xe mô tô mang BKS 36B6- 8846 chở theo một người khác không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Tại thời điểm, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính, đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ chức năng, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hành vi vi phạm TTATGT.

Tuy nhiên, Mai không chấp hành, không xuất trình giấy tờ tuỳ thân, liên tục có hành vi chửi bới, lăng mạ, xô đẩy và thách thức các thành viên trong tổ tuần tra. Thậm chí Mai còn dùng dép đánh vào mặt và giật mũ bảo hiểm của CBCS trong tổ tuần tra 282 (Công an tỉnh Thanh Hóa).

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Đàm Thị Mai, lực lượng công an phát hiện nồng độ cồn ở mức 0,600mg/L và trước hành vi chống đối của đối tượng, tổ tuần tra kiên quyết xử lý xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Mai thừa nhận đến nhà chị gái chơi và có sử dụng rượu bia, nhưng vẫn tham gia giao thông thì bị Tổ tuần tra 282 dừng xe để kiểm tra hành chính. Mặc dù đã được tuyên truyền giải thích nhưng do có men rượu trong người nên đã không kiểm soát được hành vi của mình.

Hiện Công an TP Thanh Hoá đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.