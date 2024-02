(PLO)- Mở rộng điều tra giai đoạn 2 đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỉ, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục khởi tố thêm 47 bị can.

Ngày 2-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan ANĐT công an tỉnh vừa khởi tố 47 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỉ.

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố thêm 47 bị can trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỉ. Ảnh: CA

Các bị can vừa bị khởi tố nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỉ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá.

Trước đó, tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Qua đó, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 54 bị can người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền.

Các bị can vừa bị khởi tố. Ảnh: CA

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm. Tổng số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ đồng.

THANH NHẬT