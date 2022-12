Mẹ cho vay lãi nặng, con gái bắt giữ người ép viết giấy nợ

(PLO)- Người phụ nữ ở Quảng Ngãi cho vay hơn 11 tỉ đồng, lãi suất từ 705% đến 1.460% năm. Con gái bắt giữ người, đe doạ viết giấy nợ.

Ngày 9-12, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xác nhận, đã khởi tố bà Trần Thị Nga (64 tuổi, ngụ thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ) để điều tra về tội cho vay lãi nặng. Bị can Nga được cho tại ngoại.

Theo điều tra, một số người đã tìm đến bà Nga để vay tiền với lãi suất cao. Tổng số tiền bà Nga đã cho người khác vay hơn 11 tỉ đồng, mức lãi suất từ 706% đến 1.460%/năm. Qua đó, bà Nga đã thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ việc, một nữ giáo viên trên địa bàn huyện Ba Tơ nợ bà Nga 6 tỉ đồng, nhưng không có tiền trả đã bị con gái bà Nga là Tăng Hà Dung (36 tuổi, nhân viên Trạm Y tế xã Ba Động) dùng ô tô bắt giữ, khống chế, đe doạ viết giấy nợ.

Công an huyện Ba Tơ cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Dung về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố người này về tội cho vay lãi nặng.

Vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra làm rõ.

