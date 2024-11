Không có giấy phép lái xe nhưng vẫn lái ô tô chở 28 học sinh đến trường 04/11/2024 10:39

(PLO)- Công an phát hiện tài xế lái xe ô tô khách chở 28 học sinh sinh đến trường nhưng không có giấy phép lái xe.

Ngày 4 – 11, cơ quan chức năng TP Biên Hoà (Đồng Nai) lập biên bản xử phạt tài xế lái xe ô tô chở học sinh nhưng không có giấy phép lái xe và chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Lực lượng công an làm việc đối với tài xế. Ảnh: CAĐN.

Trước đó, ngày 2- 11, Tổ đặc biệt Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hoà tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Vũ Hồng Phô (phường Bình Đa, TP Biên Hoà).

Khi đến trước Trường THCS Bình Đa lực lượng chức năng phát hiện tài xế NVH (50 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) điều khiển ô tô khách biển số 60F – 008.49 chở 28 học sinh Trường THCS Bình Đa nhưng không có giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày. Ảnh: CAĐN.



Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày và xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe 11 triệu đồng; đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX dịch vụ vận tải Tân Lộc Phát là chủ xe ô tô số tiền 10 triệu đồng với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.