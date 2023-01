Không để tình trạng thiếu xe đón khách ở Tân Sơn Nhất

Để tránh tình trạng ùn ứ, thiếu xe vận chuyển khách như taxi, xe công nghệ, sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đáng chú ý, ngày 15-1, cảng này đã cho hoạt động bãi đệm taxi nhằm phục vụ cao điểm tết 2023.

Sẽ tăng nhiều xe đón khách

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 15-1, lượng khách đổ về sân bay TSN rất đông. Các tuyến đường dẫn vào sân bay dày đặc xe chở khách. Làn A tại ga quốc nội kín mít xe đón, trả khách.

Dù lượng khách đông đúc nhưng sân bay TSN đã huy động nguồn nhân lực và tình nguyện viên hướng dẫn khách làm thủ tục nhanh chóng, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Dòng khách chủ lưu giai đoạn trước tết chủ yếu sử dụng xe cá nhân, taxi, xe công nghệ để đến sân bay.

Bên cạnh đó, nhiều hành khách lo lắng cao điểm trước và sau tết sẽ chật vật bắt xe về nhà. Tình trạng này từng xảy ra ở cao điểm hè và tết năm ngoái khi nhiều người mất cả tiếng để đón xe.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế TSN thông tin tại cảng hiện có bốn hãng taxi, tám hãng xe hợp đồng, hai hãng xe công nghệ; hai hãng xe buýt trợ giá và hai hãng không trợ giá.

Trong giai đoạn cao điểm, để không xảy ra tình trạng trên, cảng đã họp với các đơn vị vận tải yêu cầu tăng số lượt xe vận chuyển lên hơn 20% so với hiện nay, tổng cộng khoảng 13.000-14.000 lượt/ngày. Trong đó, taxi là 6.000 lượt, xe hợp đồng khoảng 2.000 lượt, xe công nghệ khoảng 6.000 lượt.

Đặc biệt, cảng đã lập tổ phản ứng nhanh có sự tham gia của ban giám đốc cảng nhằm kịp thời nắm tình hình và chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện phân luồng, điều phối giao thông, không để ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Đồng thời, Cảng hàng không quốc tế TSN cũng phối hợp với các lực lượng đồn công an tại cảng, thanh tra giao thông trong việc xử lý các trường hợp cò mồi, chèo kéo bắt khách, taxi “dù” hoạt động trái phép. Cạnh đó, thiết lập kênh thông tin liên lạc với các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ để kịp thời thông báo bổ sung, tăng cường xe phục vụ hành khách.

Bãi đệm taxi hoạt động trong cao điểm tết

Trao đổi với PV, đại diện hãng Vinasun cho biết trong dịp tết Nguyên đán 2023, lường trước được lượng khách tăng cao như mọi năm, đặc biệt là những ngày cao điểm tết, Vinasun đã đầu tư thêm hơn 1.000 xe mới loại bốn chỗ và bảy chỗ để phục vụ người dân. Thực tế năm nay lượng tài xế và đầu xe đã trở lại hoạt động nhiều hơn.

Trong khi đó, đại diện Gojek cho biết tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nhưng tài xế thời gian này có xu hướng giảm do nhiều người về quê, nghỉ lễ… Do đó nhằm khích lệ và ủng hộ, Gojek sẽ áp dụng một số khoản phụ phí nghỉ lễ đối với các khoản cước vận tải. Toàn bộ số phụ phí này, sau khi khấu trừ các khoản thuế theo quy định sẽ được chuyển vào ví của đối tác tài xế.

Đại diện sân bay TSN cho biết hiện nay đơn vị đã tổ chức mở lối tập kết taxi phía đường Bạch Đằng. Đồng thời, lực lượng chức năng của sân bay đã tiến hành phát quang cây cỏ, dọn sạch rác, xà bần trên mặt bằng, vệ sinh khu đất, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cung cấp nước… để sẵn sàng cho đợt vận hành bãi đệm taxi phục vụ sân bay TSN. Thời gian khai thác từ ngày 15-1 đến 6-2. Bên cạnh đó, cảng đã mở lối ra vào cho taxi tại khu vực nhà ga quốc tế.

Sân bay sẽ cho các hãng taxi đang đăng ký hoạt động tại sân bay được sử dụng bãi đệm taxi này để điều tiết xe kịp thời đón khách, tránh ùn tắc. Số lượng taxi của các hãng được phân chia theo tỉ lệ đăng ký, phù hợp với sự phân bổ và năng lực của từng hãng. Ước tính bãi đệm này có sức chứa khoảng 100 xe.

Toàn bộ chi phí chuẩn bị cho mặt bằng, bãi đậu xe tạm sẽ do sân bay TSN chi trả. Các đơn vị taxi sẽ tự chi trả các chi phí do đơn vị phát sinh tại bãi đệm tạm này (điện chiếu sáng, nước, vệ sinh môi trường...).•

Không có hiện tượng ùn tắc tại nhà xe TCP

Đại diện nhà xe TCP (sân bay TSN) cho biết đến thời điểm hiện tại hoạt động của nhà để xe diễn ra ổn định, không có hiện tượng ùn tắc, các lối vào ra đều thông thoáng, đáp ứng nhu cầu của khách ra vào nhà để xe.

Dịp cao điểm này, TCP phối hợp với sân bay TSN chủ động triển khai kế hoạch bảo đảm phục vụ chu đáo khách gửi xe đến và đi tại nhà để xe.

Đồng thời, nhà xe cũng bố trí tăng cường nhân sự và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đi lại của hành khách và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, TCP cũng phối hợp với sân bay triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi triển khai phương án xe kinh doanh vận tải đón khách tại làn D, D1 và D2 trong nhà để xe ga quốc nội. Song song, áp dụng phương án phân luồng cao điểm tại nhà để xe nhằm phục vụ thuận tiện cho khách đi lại.