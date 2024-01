Ngày 12-1, TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Đình Kim, 45 tuổi, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Kim và anh Hoàng Đình T., 46 tuổi, cùng trú tại xã Lương Điền là anh em họ. Năm 2016, Kim cùng anh T. đi làm ăn tại TP.HCM. Được khoảng 8 tháng thì anh T. quay về địa phương.

Không đồng ý xin lỗi, em dùng dao tấn công khiến anh họ tử vong. Trong ảnh: Bị cáo Kim tại phiên toà. Ảnh: Anh Vũ

Sau đó, Kim nghe một số người nói anh T. về quê nói chuyện với làng xóm và vợ Kim về việc Kim ở TP.HCM có quan hệ nam nữ và cờ bạc. Tháng 4-2023, Kim trở về địa phương, vợ chồng mâu thuẫn, vợ Kim đòi ly hôn nên Kim muốn gặp anh T. nói chuyện rõ ràng, muốn anh T. phải xin lỗi. Kim nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu anh T. đến nhà nhưng anh T. đều lấy lý do bận không đến.

Khoảng 14 giờ ngày 3-7-2023, khi Kim đang ở nhà một mình thì anh T. đi xe máy đến. Kim và anh T. ngồi uống nước nói chuyện, sau đó lời qua tiếng lại xoay quanh việc anh T. nói xấu Kim. Kim yêu cầu anh T. phải xin lỗi mình nhưng anh T. không đồng ý xin lỗi vì lý do không hề nói xấu.

Bực tức, Kim đứng dậy lấy con dao bầu đuổi, tấn công làm anh T. bị thương. Sự việc chỉ được dừng lại khi có người đi qua can ngăn rồi đưa anh T. đi cấp cứu. Dù vậy, do vết thương nặng, đến 19 giờ 30 cùng ngày, anh T. tử vong. Kim sau đó cũng đã đến công an huyện Cẩm Giàng đầu thú.

NGỌC SƠN