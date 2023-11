'Không thể cùng 1 điều luật mà 3 ngành nhận thức khác nhau'

Theo nghị trình, Quốc hội (QH) dành trọn ngày 21-11 để nghe và thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác tư pháp năm 2023.

Đại biểu (ĐB) Trần Công Phàn (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương) nhận xét “đâu đó giữa các cơ quan chưa có sự phối hợp tốt”, làm hạn chế kết quả đạt được trong thời gian qua. “Tôi đề nghị các cơ quan, trước hết là các cơ quan bảo vệ pháp luật, phải tăng cường hơn nữa việc phối hợp. Đây là phối hợp để chúng ta làm đúng, phối hợp để tìm ra chân lý, không phải phối hợp để đồng tình làm sai” - ông Phàn nhấn mạnh.

Nguyên phó viện trưởng VKSND Tối cao cũng cho rằng kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm phán áp dụng pháp luật trong nhiều trường hợp không thống nhất. Ông đề nghị khắc phục bằng cách tăng cường hướng dẫn, giải thích để khi vận dụng luật, ít nhất là đọc luật, có một ý kiến thống nhất.

Khởi tố nhiều cán bộ ngành công an, tòa án, VKS

Theo báo cáo của VKSND Tối cao, năm 2023, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 80 vụ/151 bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong đó có 37 vụ/87 bị can (ngành công an); 4 vụ/5 bị can (ngành kiểm sát nhân dân); 10 vụ/9 bị can (ngành tòa án); 16 vụ/17 bị can (cơ quan thi hành án dân sự) và 13 vụ/33 bị can (ngành khác).