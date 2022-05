Khu vực Nam Bộ liên tục có mưa trong nhiều ngày tới

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-5 đến 31-5, khu vực Nam Bộ liên tục có mưa rào và dông, thời gian có mưa vừa đến mưa to tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tổng lượng mưa 10 ngày tới tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 60-120 mm, có nơi cao hơn 140 mm. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm trong những ngày này dự báo phổ biến ở ngưỡng 24 độ C đến 27 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31 độ C đến 34 độ C.

Cụ thể, thời tiết Nam bộ trong những ngày, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng từ ngày 22 đến 24-5, mưa gia tăng trên toàn khu vực.

Về tình hình thủy văn ở các trạm ở TP.HCM từ 21-5 đến 31-5, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn - Đồng Nai xuống nhanh đến giữa tuần, sau lên chậm. Đỉnh triều cao nhất tuần xuất hiện vào cuối tuần ở mức thấp dưới BĐI, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 4-6 cm.