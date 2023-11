Kiên Giang: Bắt 1 đăng kiểm viên làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới

Ngày 8-11, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội giả mạo trong công tác. Trong đó, Công an đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai bị can và cấm rời khỏi nơi cư trú một bị can.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Phi Long, đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm 68.01S. Ảnh: VĂN VŨ

Cụ thể, công an đã bắt tạm giam Đặng Phi Long (41 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận) và Đặng Văn Công (53 tuổi, ngụ huyện Châu Thành); cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lộc (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá).

Kết quả điều tra ban đầu, Long là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm 68.01S, là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế. Còn Công là kỹ sư cơ khí, Lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe.

Do là đăng kiểm viên, nên Long biết được việc đăng kiểm xe có thiết kế và miễn thiết kế là bắt buộc phải có hồ sơ kiểm định, từ đó, Long móc nối với Công và Lộc làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới để bán.

Từ trái qua: các bị can Đặng Phi Long, Đặng Văn Công và Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Nếu chủ sở hữu phương tiện mang xe đi đăng kiểm có nhu cầu làm hồ sơ thiết kế, nghiệm thu xe cơ giới sau cải tạo, thì có thể qua môi giới hoặc liên hệ trực tiếp với Long để thỏa thuận, giá dao động từ 10-15 triệu đồng/hồ sơ cải tạo có thiết kế.

Sau khi thống nhất giá và nhận tiền, Long hướng dẫn cho chủ phương tiện tự đi cải tạo hoặc đến nơi Long chỉ. Khi phương tiện được cải tạo xong, chủ phương tiện sẽ gửi thông số, kết quả đã cải tạo cho Long. Thông qua một cán bộ của Cục đăng kiểm, Long mua hồ sơ thiết kế của một công ty với giá từ 5-6 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Sau khi được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, Long thỏa thuận cho Công và Lộc làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo.

Từ đó, Long cùng với nhóm đăng kiểm bỏ qua một số lỗi để lập biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Khi hoàn thành sẽ giao toàn bộ hồ sơ cho chủ phương tiện mang nộp hồ sơ đi đăng kiểm theo quy trình.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can, Cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: VĂN VŨ

Từ tháng 12-2021 đến ngày bị bắt, Long cùng với Công và Lộc đã làm khống 49 hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo. Riêng Long đã nhận của sáu chủ phương tiện với số tiền hơn 86 triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế, rồi bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm và kết luận các phương tiện trên đều “Đạt” khi đăng kiểm.

CHÂU ANH