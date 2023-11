Bắt giam 1 trưởng văn phòng công chứng ở Kiên Giang

Trưa 7-11, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng bị can Trần Thiện Thi (64 tuổi)- Trưởng Văn phòng công chứng An Biên để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an đọc Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thiện Thi. Ảnh: VĂN VŨ

Cơ quan công an cũng đã khám xét nơi ở của ông Thi và thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-2018 đến cuối năm 2018, ông Thi đã để nhân viên hai lần tự ý ra ngoài nhận hai hợp đồng chuyển nhượng đất của người khác đã ký sẵn, rồi mang về để ông Thi ký xác nhận.

Theo cơ quan điều tra, chữ ký chủ đất trong cả hai hợp đồng này đều là giả.

Hành vi của ông Thi cùng các nhân viên đã gây thiệt hại cho chủ đất chính chủ hơn 10 tỉ đồng.

CHÂU ANH