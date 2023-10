(PLO)- Liên quan đến sai phạm tại Trường đại học Đồng Nai, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có nguyên hiệu trưởng nhà trường.