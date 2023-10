Ngày 21-10, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Nam và chị NMH (37 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam.

Chiều 6-10, do nghi ngờ chị H ngoại tình nên Nam ghen tuông, dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người chị H. làm chị té ngã va vào giá võng gây thương tích nặng.

Bị can Võ Văn Nam. Ảnh: QM

Sau đó, tại nhà dì ruột, Nam lại đánh chị H và con gái riêng 9 tuổi của chị này bằng cây móc nhôm treo quần áo gây thương tích...

Do không chịu được sự đánh đập của Nam, chị H đã dẫn con gái bỏ về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang. Kết quả giám định ban đầu cho thấy chị H bị thương tích 16%.

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH