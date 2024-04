Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở 04/04/2024 17:47

Ngày 4-4, ông Nguyễn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết tình trạng sụt lún trên địa bàn huyện ngày càng diễn ra nghiêm trọng, dự báo năm nay sẽ nghiêm trọng hơn những năm trước.

Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài gây khô hạn, cạnh đó, do cấu tạo địa chất cũng ảnh hưởng, sụt lún.

Tình trạng sụt lún, sạt lở xảy ra nhiều nơi trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) và ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo ông Khởi, qua khảo sát sơ bộ trên địa bàn huyện, sạt lở, sụt lún đã gây thiệt hại về hạ tầng giao thông gần 100 tỉ đồng. Con số thiệt hại này chưa tính về vấn đề đời sống dân sinh, tiêu thụ nông sản...

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân đối với khu vực nguy hiểm. Đồng thời, vận động bà con đang sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn.

Ngoài ra, triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời hậu quả do sụt lún, sạt lở gây ra, đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Mặt khác, cắm biển báo cấm ô tô vào các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, giăng dây, kẻ vạch, lắp đèn tín hiệu... trong khu vực sạt lở để cảnh báo người dân.

Theo ghi nhận, tình trạng sụt lún, sạt lở trên địa bàn huyện U Minh Thượng đã làm nhiều tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng, có đoạn sụt lún từ 3-4m. Đơn cử, trên đường tỉnh 965, có vị trí bị sụt lún đến 2/3 đường, gây khó khăn đi lại cho người dân địa phương.

Thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài hơn 6,5km. Ảnh: HOÀNG HỮU

Thống kê đến nay, trên địa bàn huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài hơn 6,5km. Trong đó, có hơn 5km sạt lở và hơn 1,5km bị rạn nứt.

Đến nay, đã có 13 căn nhà của người dân ở xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận bị ảnh hưởng do sụt lún, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Qua rà soát, có khoảng 437 căn nhà của các hộ dân ở dọc theo các tuyến kênh có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, có 57 căn cần phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn để tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản cho bà con.