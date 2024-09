Kiên Giang: Tòa tuyên án vụ 2 nhóm hỗn chiến ở đảo Hòn Sơn 18/09/2024 16:34

(PLO)- Do có mâu thuẫn từ trước do tranh chấp đất trên đảo Hòn Sơn, khi gặp nhau hai nhóm đã xông vào hỗn chiến gây mất an ninh trật tự ở địa phương.