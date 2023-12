Kiên Giang: Tuyên phạt tù 3 bị cáo buôn dầu lậu

Ngày 11-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khải 8 năm tù, hai bị cáo Phạm Thành Lập và Đinh Văn Thật mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Cùng tội buôn lậu, ba bị cáo Khải, Lập và Thật đã bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù. Ảnh: VĂN VŨ

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên tịch thu, sung công quỹ hơn 46.000 lít dầu và số tiền thu lợi bất chính gần 30 triệu đồng. Riêng chiếc tàu chở dầu lậu, tòa cấp sơ thẩm tuyên giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang bán đấu giá, rồi thu 20% giá trị để nộp công quỹ.

Theo cáo trạng, giữa tháng 8-2022, Khải liên hệ với Lập mua dầu D.O lậu từ Campuchia về bán lại cho các tàu đánh bắt hải sản ở vùng biển thuộc xã Thổ Châu (TP Phú Quốc, Kiên Giang). Mỗi lít dầu Khải chi hoa hồng cho Lập 100 đồng.

Nhận lời, Lập liên hệ một người đàn ông (không rõ nhân thân) hỏi mua dầu và hai bên đã thỏa thuận mua 30.000 lít dầu với giá 20.050 đồng/lít. Sau đó, Khải chuyển cho Lập hơn 600 triệu đồng để thanh toán.

Khi được Lập cung cấp vị trí tiếp nhận dầu, Khải thuê Thật làm thuyền trưởng với tiền công 600.000 đồng/ngày; đồng thời xóa ký hiệu tàu cá của mình thành biển số khác rồi đưa cho Thật đi nhận dầu.

Nhận dầu xong, Khải yêu cầu Thật đến vùng biển thuộc quần đảo Thổ Chu bán lại cho những tàu cá khác với giá 20.550 đồng/lít.

Khoảng 10 ngày sau, Khải đưa thêm cho Lập 800 triệu đồng để mua 40.000 lít dầu D.O. Số dầu mua được lần này, Thật bán khoảng 10.000 lít cho các tàu cá đánh bắt trên vùng biển thuộc quần đảo Thổ Chu. Số còn lại, bị cáo bán cho một người ở huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) với giá 20.550 đồng/lít.

Đến ngày 24-9-2022, Khải tiếp tục đưa cho Lập hơn 962 triệu đồng để mua tiếp 48.000 lít dầu lậu D.O và tiếp tục kêu Thật đi nhận.

Chiều 27-9-2022, trong lúc tàu chở dầu lậu của Khải cập vào đất liền tại xã Đông Thạnh, huyện An Minh để chuẩn bị bán dầu lậu thì bị Công an huyện bắt quả tang. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ hơn 46.0000 lít dầu còn lại.

CHÂU ANH