Kiên Giang xử lý tình trạng bán vé tàu, xe giá cao dịp Tết 2024

(PLO)- Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, hiện tỉnh đang hiện thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở này cũng cho biết, hiện địa phương có hơn 2.000 phương tiện xe khách kết nối Kiên Giang đi các tỉnh thành trong cả nước và khoảng 30 chuyến tàu cao tốc, phà phục vụ khách/ngày đi từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đến các đảo của Kiên Giang và ngược lại…

Tàu cao tốc chạy tuyến Rạch Giá - Phú Quốc. Ảnh: MINH TRUNG

Dự báo tình hình người dân và khách du lịch đi lại dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng từ 7-10% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng từ 20-30% so với ngày thường; vì vậy, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan gìn giữ an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông vận chuyển xăng dầu, hàng hoá phục vụ Tết cho bà con địa phương.

“Kiên Giang đã thành lập ban chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho người dân, khách du lịch và vận chuyển hàng hóa, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng; khuyến khích các cơ sở vận tải có chế độ chính sách cho người khuyết tật, người cao tuổi. Đồng thời, chúng tôi cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bán vé tàu, xe giá cao không đúng quy định”, ông Nguyễn Văn Phạn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang nói.

MINH TRUNG