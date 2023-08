Kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ mầm non

(PLO)- Năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm quy định về xây dựng trường học an toàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ.

Sáng 21-8, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 giáo dục mầm non.

Xây dựng trường mầm non hạnh phúc

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết, năm học 2023-2024, giáo dục mầm non thành phố tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề "Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm".

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1; rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 tuổi và 4 tuổi.

Ngành giáo dục tiếp tục thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hồ sơ trường, đội ngũ, trẻ; khai thác hiệu quả kho học liệu dùng chung.

Cũng tại hội nghị, Trưởng phòng giáo dục mầm non, nêu ra 7 nhóm giải pháp của giáo dục mầm non năm học 2023-2024 đi kèm các mục tiêu.

Đó là các giải pháp như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý giáo dục; chú trọng phát triển, xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng; an toàn sức khoẻ cho trẻ, trong đó chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ...

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá cao những thành tích giáo dục mầm non đã đạt được trong năm học qua.

Giáo dục mầm non đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, cùng các bậc học khác góp phần vào sự đổi mới của giáo dục thành phố. Các hoạt động nổi bật như xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở giáo dục, nhóm lớp, hướng đến việc giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ, đổi mới công tác quản lý, ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục mầm non; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật đối với các cơ sở giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, bậc học mầm non tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên 90%.

Nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, giảm rõ rệt tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì, tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, nâng cao khả năng sáng tạo và vận động cho trẻ.

Theo bà Châu, năm học tới đề nghị các phòng GD&ĐT và mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tự đánh giá lại kết quả đã đạt được, tiếp tục phát huy những gì đã làm tốt và khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

Cụ thể, phối hợp với cha mẹ trẻ và chính quyền địa phương trong công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Đặc biệt, tiếp tục các giải pháp thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025. Nhân rộng và phát huy mô hình trường thực hiện chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập, đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Khai thác hiệu quả kho học liệu dùng chung, chú trọng công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình.

Những chỉ tiêu trọng tâm năm học 2023-2024 + Tỷ lệ huy động trẻ đến trường như sau: nhà trẻ 34%; mẫu giáo 93%, riêng trẻ 5 tuổi là 99,5%. + Tỷ lệ trẻ học bán trú và 2 buổi/ngày 99%. + 100% các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới đạt hiệu quả. Triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025, năm thứ 3. + 100% cơ sở giáo dục mầm non xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn, thân thiện. + 100% các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn cho trẻ. + Phấn đấu tăng 20% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 22/22 phòng GD&ĐT có trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế". Tỷ lệ giáo viên nâng chuẩn trình độ đào tạo theo luật Giáo dục : 72% đạt chuẩn, 90% đang học nâng chuẩn. + 100% cơ sở giáo dục mầm non có Cổng thông tin điện tử được tích hợp vào cổng thông tin của ngành.

