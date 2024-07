Kinh tế tỉnh Đồng Tháp có nhiều điểm sáng, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả 02/07/2024 14:14

Ngày 2-7, HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá X tiếp tục kỳ họp thứ tám với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua thông qua 23 dự thảo Nghị quyết quan trọng như : Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, có các Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công; Phương án điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ; Phương án bảo vệ, khai thác tài nguyên trong Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất; Bổ sung danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2024…

Báo cáo với HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế Đồng Tháp có nhiều điểm sáng

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều điểm sáng

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã tạo tác động tích cực đến phát triển kinh tế Đồng Tháp 6 tháng đầu năm.

Tình hình kinh tế - xã hội Đồng Tháp tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều điểm sáng, từng ngành, lĩnh vực đều khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2023 và chuyển biến qua từng tháng. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP theo giá so sánh năm 2010) tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023 (5,93%, xếp thứ 38 cả nước và xếp thứ 7 vùng ĐBSCL), quý sau cao hơn quý trước (Quý I đạt 4,86%, Quý II đạt 7,3%). Tổng GRDP ước đạt 31.428 tỉ đồng, tăng 5,93% so với cùng kỳ năm 2023 (tương ứng tăng 1.758 tỉ đồng). Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng dương, trong đó, khu vực nông - lâm - thuỷ sản và ngành công nghiệp vượt mục tiêu 6 tháng đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu gạo đã vượt kế hoạch năm 10,7%.

Lô củ sen đầu tiên của Đồng Tháp xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: HD

Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, năng lực sản xuất công nghiệp gia tăng, tăng trưởng tiếp tục khả quan (trên 9%), tạo ra nguồn cung hàng hoá và nguyên liệu khá dồi dào đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ước tính có 330 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 50,77% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký là 2.390 tỉ đồng và tổng lao động đăng ký là 3.400 lao động (tăng 86% so với cùng kỳ)....

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng

Đồng Tháp tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp. Thời gian qua Đồng Tháp đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình giảm giá thành sản xuất lúa (sạ thưa, bón phân vùi vào đất, quản lý dịch hại, vụ Đông xuân áp dụng 32.424ha và diện tích áp dụng cho vụ Hè thu 2024 đạt 101.294ha); Mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ và nâng cao tỷ lệ sử dụng giống xác nhận; Mô hình canh tác xoài rải vụ đủ điều kiện sản xuất an toàn (với diện tích hơn 8.505ha); Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ (với 24 hộ tham gia, tổng diện tích 5,3ha, với sản phẩm rau được các công ty, doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết tiêu thụ với giá bao tiêu cao hơn so với sản xuất thông thường từ 2 - 7 lần).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khảo sát mô hình trồng xoài

Thời gian qua Đồng Tháp đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng đóng góp vào sự phát triển kinh tế Đồng Tháp

Bên cạnh đó, hệ thống nền tảng nông nghiệp số triển khai với quy mô 95 hệ thống, trạm giám sát thông minh và 100 điểm đo nhiệt độ, độ ẩm tự động. Hoàn thành và triển khai thực hiện Dự án Hệ thống nền tảng Nông nghiệp.