Ông NGUYỄN HOÀNG ANH, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam: Năm vấn đề để diễn đàn kết nối thành công Trong tương lai, ngành nông nghiệp sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức do chuỗi cung ứng sẽ gãy đổ vì mất chỗ dựa, thiếu nguyên liệu, vật tư sản xuất đầu vào. Vì vậy để diễn đàn kết nối thành công, tôi đưa ra một số đề xuất. Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cần chỉ đạo để xác định một đầu mối xây dựng bộ khung quy tắc về liên kết chuỗi cho từng sản phẩm, ngành hàng cụ thể. Thứ hai, chọn các công ty đầu tàu trong ngành để hưởng ứng tham gia vào chuỗi khi có bộ khung quy tắc này. Thứ ba, chọn các sản phẩm và đặt ra hạn ngạch, tỉ trọng. Sau đó rà soát quy hoạch vùng, địa phương có lợi thế, phù hợp năng lực sản xuất cho từng sản phẩm, ngành hàng từ giống đến nuôi trồng, quy hoạch, lưu trữ, chế biến, thương mại. Thứ tư, Nhà nước cần đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ cho sản xuất sản phẩm của các ngành hàng hoặc xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư (PPP) để phát triển hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp. Thứ năm, cần hỗ trợ công tác truyền thông mạnh mẽ để phát triển chuỗi giá trị ngành hàng ra thị trường mở. Ông ĐINH MINH HIỆP, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM: Cần nâng cấp hệ thống đăng ký mua sắm online Thời gian qua, TP.HCM đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ tổ công tác của Bộ NN&PTNT. Hiện nay, gói combo nông sản 10 kg đã nhận được nhiều đơn hàng nhưng do thiếu nhân viên giao hàng nên phải tạm dừng hoạt động, dẫn đến nhu cầu của người dân chưa được đáp ứng. TP.HCM đã chỉ đạo Sở NN&PTNT sớm làm việc với các quận, huyện để tiếp tục duy trì việc cung ứng các gói combo nông sản 10 kg. Qua diễn đàn, Sở NN&PTNT đề nghị Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ bổ sung các hợp tác xã vào đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thứ hai, cần tăng cường nâng cấp hệ thống đăng ký mua sắm online. Thứ ba, cần đẩy mạnh triển khai việc kết hợp với các ứng dụng giao hàng trực tuyến và thành lập các kho trên địa bàn để tạo thuận lợi cho việc điều phối các gói cung ứng. Thứ tư, cần tăng cường nguồn nhân lực để cung ứng cho người dân.