Cảng quốc tế Long An trung chuyển hàng hóa cho vùng ĐBSCL

Cảng quốc tế Long An (nằm bên phải thượng nguồn sông Đồng Nai) gồm bốn khu dự án với tổng quy mô 1.935 ha, bao gồm: Cảng quốc tế Long An; KCN Đông Nam Á Long An; Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An; Khu đô thị Đông Nam Á Long An. Trong đó cảng Long An là 147 ha, được đầu tư xây dựng thành ba giai đoạn với tổng số vốn gần 10.000 tỉ đồng.



Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, cho biết: “Cảng quốc tế Long An bao gồm đô thị, dịch vụ cảng biển cùng các tiện ích đáp ứng nhu cầu trọn gói cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Đến nay, đã triển khai xây dựng ba cầu cảng với chiều dài hơn 600 m. Tháng 3-2020 sẽ xây dựng cầu cảng số 3 và trong năm 2021 tiếp tục triển khai xây dựng cầu cảng số 7 - đón tàu có trọng tải trên 70.000 DWT”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng: Cảng Quốc tế Long An không chỉ có giá trị về giao thương, vận chuyển hàng hóa mà còn là một trong những điểm đến hấp dẫn, nhất là du lịch tàu biển.