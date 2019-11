Chấm dứt tình trạng 'đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng'

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 31-12-2019.

Trong đó, phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nghị định này cũng quy định cụ thể về mức phạt tiền đối với các hành vi mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau.

Theo đó, sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi như mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD không đúng quy định của pháp luật trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD không đúng quy định của pháp luật...

Mức phạt này sẽ được nâng lên 80-100 triệu nếu số tiền giao dịch có giá trị từ 100.000 USD trở lên.



Ảnh minh họa

Sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không niêm yết tỉ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật. Hoặc niêm yết tỉ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỉ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Đặc biệt, nghị định quy định phạt nặng 200-250 triệu đồng đối với các hành vi kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh tỉ giá, ngoại hối không đúng quy định của pháp luật; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt không đúng quy định của pháp luật; hoạt động ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép...

Ngoài ra, phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi làm đại lý đổi ngoại tệ đồng thời cho hai tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật; chuyển, mang ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan...



Hồi năm 2018, ông Nguyễn Cà Rê, một thợ điện ở Cần Thơ suýt bị phạt 90 triệu đồng do mang đổi 100 USD tại tiệm vàng. Lý do là căn cứ vào Nghị định 96/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Công an TP Cần Thơ đã tham mưu UBND TP ra quyết định xử phạt ông Rê 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng về hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Ông Rê sau đó được miễn phạt do có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại không am hiểu việc đổi 100 USD tại tiệm vàng không có giấy phép thu mua ngoại tệ là vi phạm pháp luật. Riêng hơn 2,2 triệu đồng mà ông Rê có được do đổi 100 USD tại tiệm vàng vẫn bị tịch thu...

Nay với quy định rõ ràng về các mức phạt tiền dựa trên từng hành vi vi phạm cũng như mức độ vi phạm là lần đầu tiên hay tái phạm nhiều lần, đối tượng vi phạm... tại Nghị định mới 88/2019 sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng có cách xử lý đúng hơn. Từ đó, sẽ tránh những trường hợp như vụ của ông Nguyễn Cà Rê.