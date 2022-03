"Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh, bám sát diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới".

Đó là một trong những kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25-2-2022 về kết quả công tác điều hành giá 2 tháng và định hướng công tác điều hành giá 10 tháng còn lại năm 2022. Kết luận này của Phó Thủ tướng đã được Văn phòng Chính phủ ban hành bằng Thông báo số 63/TB-VPCP mới đây.

Theo đó, cùng với công tác điều hành giá xăng dầu linh hoạt, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân.

Đồng thời cập nhật dự báo thường xuyên giá xăng dầu trong ngắn hạn và dài hạn để chủ động trong công tác điều hành. Chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong nước, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý, trái quy định.

"Bộ Tài chính nghiên cứu, tính toán các giải pháp về thuế đối với xăng dầu, đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường để vừa đảm bảo hài hòa giữa chính sách tài khóa, cơ chế điều hành giá xăng dầu phù hợp để kiểm soát lạm phát, đồng thời tăng cường các giải pháp chống buôn lậu qua biên giới đối với mặt hàng này" - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, mặt bằng giá cả thị trường biến động tăng theo quy luật hàng năm do trùng với thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị giữa Nga - Ukraina tác động mạnh tới giá nguyên, nhiên liệu trên thị trường thế giới, trong đó có mặt hàng xăng dầu và gas gây áp lực tăng giá lên một số mặt hàng trong nước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 năm 2022 dự báo tăng khoảng 1% so với tháng trước; tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,2% so với tháng 12 năm 2021. Bình quân 02 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước.

Với mặt bằng giá cả thị trường tăng trong hai tháng đầu năm và tác động diễn biến của dịch COVID-19 đang gây áp lực lên công tác điều hành giá của Chính phủ nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

Với diễn biến CPI của 2 tháng đầu năm 2022, các Bộ, cơ quan đều thống nhất nhận định việc kiểm soát CPI bình quân cả năm 2021 ở mức khoảng 4% là vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo điều hành giá, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.