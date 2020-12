Chỉ số giá vàng đã tăng hơn 30%

Sau giai đoạn giảm sâu, chiều 1-12, giá bán vàng miếng SJC dao động quanh mức 54,4 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng so với sáng cùng ngày. Giá mua vào ở mức 53,7 triệu đồng/lượng, tăng hơn 650.000 đồng so với buổi sáng. Giá nhiều thương hiệu vàng khác cũng tăng 300.000-400.000 đồng/lượng.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá vàng tháng 11 đã tăng 0,87% so với tháng trước và tăng 32,04% so với đầu năm. Nếu so với cùng kỳ năm 2019, chỉ số giá vàng hiện tại cũng tăng 31,57%. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng từ biến động giá vàng thế giới.