Ngày 27-6, tổng lượng hàng về ba chợ đầu mối đạt 6.555,9 tấn/ngày đêm, giảm 2,4% so với ngày 26-6. Cụ thể, tổng lượng hàng về chợ Thủ Đức đạt là 3.395 tấn, tăng 10%. Chợ đầu mối Bình Điền tổng lượng hàng về chợ đạt 1.649,9 tấn, giảm 0,9%. Chợ đầu mối Hóc Môn, tổng lượng hàng về chợ đạt 1.511 tấn, giảm 23,2% so với 26-6. Nguyên nhân là do các thương nhân kinh doanh tại chợ đã chủ động điều tiết giảm lượng hàng từ thông tin tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ để thực hiện phòng, chống dịch. Lượng hàng về chợ đầu mối Hóc Môn trung bình trước dịch COVID-19 là 2.500- 2.700 tấn/đêm, gồm thịt gia súc, rau củ quả, trái cây, được cung cấp cho các chợ truyền thống, các khu công nghiệp, siêu thị thuộc TP.HCM các tỉnh lân cận.