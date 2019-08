Đặc sản khác lạ, độc đáo vào bánh trung thu 2019

Mặc dù còn gần hai tháng mới vào mùa Trung thu, nhưng thị trường đã bắt đầu rục rịch bởi hàng loạt gian hàng bán bánh trung thu, của các thương hiệu Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh… xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM.

Trao đổi với PLO.vn, chị Thanh Nhàn, chủ gian hàng bánh trung thu trên đường Cách Mạng Tháng 8 cho hay, hiện tại hầu hết các gian hàng chỉ bán những loại bánh phổ biến như nhân các loại hạt, bánh thập cẩm, và số ít dòng nhân cao cấp như yến mạch, vi cá…. Những các dòng bánh hộp quà tặng biếu cao cấp có giá tiền triệu vẫn chưa được tung ra trên thị trường.

“Gian hàng của tôi được dựng vào chiều 31.7, có khá nhiều người ghé nhưng chỉ tham khảo giá, rất ít người mua. Phải vào giữa tháng 7 âm lịch đến 15 tháng 8 âm lịch, các loại bánh trung thu mới bắt đầu phong phú từ bánh thông thường đến cao cấp và được bán tấp nập hơn”, chị Nhàn cho hay.



Một vị khách mua bánh dù còn rất lâu nữa mới tới Trung thu. Ảnh: Thu Hà

Cũng theo chị, nhìn chung năm nay các dòng bánh trung thu vẫn bao gồm bánh truyền thống chay và mặn, bánh dinh dưỡng và dòng bánh cao cấp. Người này cho hay hiện tại giá bán tại cửa hàng của chị chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái từ 3.000-5.000 đồng/ cái tùy vào từng dòng bánh.



Nhiều dòng bánh trung thu được làm từ nguyên liệu cao cấp và nguyên liệu đặc sản vùng miền. Ảnh: Thu Hà

Theo ghi nhận của phóng viên, với dòng bánh trung thu truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo với các loại nhân khác nhau, có mức giá dao động từ 39.000- 170.000 đồng/cái. Riêng dòng bánh cao cấp sử dụng các nguyên liệu hiếm như bào ngư, vi cá, đông trùng hạ thảo… hay nguyên liệu gà, bò, lạp xưởng… có giá cao hơn gấp nhiều lần. Đơn cử giá của 1 chiếc bánh bào ngư 800g của một thương hiệu khá nổi tiếng có giá 480.000 đồng/cái, hay bánh nhân gà quay, jambom xá xíu có trọng lượng 800g giá từ 370.000- 390.000 đồng/cái.

Bên cạnh đó, theo chị Nhàn, trong năm nay, các đơn vị sản xuất bánh nhỏ lẻ (bánh tự làm-PV) đến thương hiệu lớn đều có xu hướng sử dụng và làm ra các sản phẩm có thành phần tự nhiên, không sử dụng phẩm màu cho bánh, để kích thích người tiêu dùng.

Đại diện Công ty cổ phần Bibica (Bibica) cho hay, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong mùa trung thu 2019, Bibica tung ra thị trường hơn 600 tấn bánh trung thu với hơn 60 loại khác nhau. Số lượng này tăng khoảng 10% so cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá cả hầu như được giữ nguyên so với 2018 dù giá nguyên liệu có tăng thêm 5%.

Người này cũng thông tin, năm nay các sản phẩm bánh của Bibica đều hướng đến sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Theo đó công ty này bổ sung gần 10 loại bánh làm từ các trái cây đặc sản vùng miền như dâu tây Đà Lạt, vỏ bưởi Diễn, hồng Đà Lạt, cà chua bi, dâu tằm Đà Lạt… và đặc biệt là bánh trung thu sầu riêng độc lạ.

Bước ngang vào thị trường bánh trung thu, nhưng chỉ trong năm đầu tiên-2018, The Coffee House ghi điểm trước người tiêu dùng bởi mẫu mã và chất lượng bánh. Trao đổi với PLO.vn bà Nguyễn Ngọc Vương Linh, Giám đốc Marketing The Coffee House cho hay trong năm nay, chuỗi cà phê vẫn sẽ tiếp tục ra mắt sản phẩm này và đặt nhiều kỳ vọng ngành hàng này sẽ thu lại nhiều kết quả tốt. Đặc biệt, mỗi hộp bánh trung thu The Coffee House sẽ có thêm 4 bộ cà phê phin giấy.

"Thị trường bánh Trung Thu rất lớn, nên chúng tôi tất nhiên cũng có những tham vọng nhất định khi xâm nhập vào thị trường này. Vì thế, chúng tôi cũng lưu ý đến việc phát huy những gì là thế mạnh ở sản phẩm cafe của mình, cụ thể là sản phẩm năm nay có hộp giấy phin cafe cũng như có bánh có hương vị cafe đặc sắc".

Ngoài kênh bán hàng truyền thống với hàng ngàn điểm bán trên toàn quốc, hầu hết các đơn vị đều đẩy mạnh kết hợp với các sàn thương mại điện tử, một số đơn vị còn xuất khẩu bánh trung thu.

Đại diện Mondelez Kinh Đô cho biết, không chỉ bán ở thị trường trong nước, hãng còn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Ngày 29/7 vừa qua, công ty này đã xuất đi những lô hàng bánh trung thu đầu tiên của năm 2019 sang Mỹ và dự kiến lên quầy kệ hệ thống siêu thị tại California trong tháng 8/2019. Theo đó đây là năm thứ 11 đơn vị này xuất khẩu bánh trung thu sang thị trường Mỹ với 5 hương vị bánh ngọt trứng muối nhân ngũ hạt, hạt sen, sầu riêng, trà xanh và đậu xanh lá dứa.

Không chỉ ở thị trường Mỹ, trong mùa Trung thu năm nay, bên cạnh dòng bánh truyền thống, dòng bánh trung thu Oreo hiện đại, mang phong cách Phương Tây của Mondelez Kinh Đô cũng tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực Châu Á như Singapore, Thái Lan,... nhằm mang đến hương vị khác lạ, độc đáo cho khách hàng.