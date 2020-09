Đại dịch khiến thu nhập từ lao động giảm 3.500 tỉ USD

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với thế giới việc làm, tổn thất nghiêm trọng về thời giờ làm việc dẫn tới mức sụt giảm khổng lồ về thu nhập từ việc làm của người lao động trên toàn thế giới.



Ước tính trong ba quý đầu năm 2020, thu nhập từ lao động đã giảm 10,7%, tương đương 3.500 tỉ USD so cùng kỳ năm 2019. Con số này chưa bao gồm hỗ trợ thu nhập thông qua các biện pháp của chính phủ.

Trong đó, mức sụt giảm lớn nhất ghi nhận được là ở các nước thu nhập trung bình thấp, tổn thất thu nhập từ lao động lên tới 15,1%. Trong đó, châu Mỹ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức tổn thất thu nhập lao động 12,1%.



Tổn thất nghiêm trọng về thời giờ làm việc gây nên bởi đại dịch dẫn tới mức sụt giảm khổng lồ về thu nhập. Ảnh minh họa: PHONG ĐIỀN

Báo cáo nhanh số 6 của ILO phân tích: COVID-19 và thế giới việc làm đánh giá tổn thất về thời giờ làm việc toàn cầu 9 tháng đầu năm 2020, cao hơn đáng kể so với con số ước tính đã đưa ra trước đó (công bố ngày 30-6).

ILO nhận định, triển vọng quý IV trở nên xấu hơn kể từ Báo cáo nhanh số mới nhất. Theo kịch bản cơ sở của ILO, tổn thất thời giờ làm việc toàn cầu trong quý IV năm 2020 ước tính lên đến 8,6% (so cùng kỳ năm 2019), tương đương 245 triệu việc làm toàn thời gian. Con số này cao hơn so với con số dự báo trước đây của ILO là 4,9% hay 140 triệu việc làm toàn thời gian.

ILO cho rằng nguyên nhân dẫn đến tổn thất thời giờ làm việc gia tăng là do người lao động ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, đặc biệt là người lao động làm công việc phi chính thức, bị ảnh hưởng lớn hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Bênh cạnh đó, tổn thất việc làm nặng nề hơn phần nhiều là do đình trệ trong hoạt động, thụ động hơn là do thất nghiệp.

Ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO, cho rằng cần phải nỗ lực gấp đôi để đánh bại loại virus này. Đồng thời, cần phải khẩn trương hành động ở quy mô lớn nhằm khắc phục những tác động về kinh tế, xã hội và việc làm mà virus gây nên bao gồm cả việc hỗ trợ duy trì việc làm, công việc kinh doanh và thu nhập.