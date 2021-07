Ngày 14-7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã ra quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư vận hành vận tải hàng khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh.

Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang – FUTA Bus Line là đơn vị trúng thầu với giá vé cơ sở là 364 đồng/hành khách/km. Thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm kể từ ngày đưa tuyến vào khai thác theo yêu cầu của bên mời thầu.

Gói thầu thuộc Đề án quản lý và phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030.

Trước đó Công ty Phương Trang cũng đã trúng thầu đầu tư khai thác các tuyến buýt ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp.