Lo thiếu nguồn nhân lực hậu COVID-19 Nhiều công ty cho biết việc NLĐ quyết định nghỉ việc về quê khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nhiều ngành như dệt may, da giày, điện tử… đang trong tình trạng thiếu hụt công nhân. Vì vậy, các DN đang xoay xở bằng mọi cách để giữ lại lực lượng sản xuất. Đại diện một công ty FDI lĩnh vực may mặc tại TP.HCM cho biết: Do không đáp ứng tiêu chí “ba tại chỗ” nên công ty cho 6.000 công nhân nghỉ việc từ ngày 15-7. Trong khi quỹ lương hằng tháng vẫn phải chi khoảng 50 tỉ đồng. Với tình hình dịch bệnh như hiện tại chưa biết khi nào công ty mới mở cửa đón công nhân đi làm trở lại. Trước bối cảnh này, phía chủ sử dụng NLĐ và công đoàn đã bàn bạc phương án để hỗ trợ công nhân và cầm cự để giữ chân công nhân, khi điều kiện cho phép mở cửa trở lại thì có nguồn nhân lực làm việc. Cụ thể, căn cứ nội dung thỏa ước lao động tập thể, trong điều kiện bất khả kháng trong tháng 7 và 8, công ty trả bằng mức lương tối thiểu cho NLĐ. Nếu qua tháng 9 vẫn chưa đi làm trở lại thì tính đến phương án tạm hoãn hợp đồng lao động. “Tuy nhiên, chúng tôi lo lắng với luồng NLĐ hồi hương khá nhiều thời gian qua sẽ khiến các công ty thiếu hụt nguồn nhân lực để phục hồi sản xuất, bù đắp các đơn hàng bị ngưng trệ” - vị đại diện DN nói. Đại diện nhiều công ty khác cũng cho hay vấn đề mấu chốt hiện nay là đẩy mạnh tiêm vaccine để NLĐ yên tâm sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường.