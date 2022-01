Ngày 4-1, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết từ ngày 1 đến 3-1, toàn tỉnh đón khoảng 37.500 lượt khách du lịch. Trong đó, có khoảng 35.850 khách trong nước và 1.650 khách quốc tế, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021.



Khách du lịch trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: Công Nguyên

Khách du lịch tập trung lưu trú ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Cam Lâm và TP Nha Trang. Khách du lịch đã đến tham quan, vui chơi giải trí khá nhiều ở VinWonders Nha Trang, Khu du lịch Đảo Khỉ, Khu du lịch Suối khoáng nóng I-resort, Khu di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng...



Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính năm 2021, toàn tỉnh chỉ đón hơn 600.000 lượt khách lưu trú, bằng 12% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm, giảm gần 52% so với năm 2020.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 27.000 lượt, giảm 93,8% với so năm 2020, đạt 1,8% so với kế hoạch. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.400 tỉ đồng, giảm 52,8% so với năm trước.



Khách tham quan tại TP Nha Trang. Ảnh: Công Nguyên

Theo kế hoạch, trong năm 2022, ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ tập trung khôi phục thị trường nội địa. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin”.

Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền xúc tiến du lịch nội địa với thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, “Nha Trang - Khánh Hòa - điểm du lịch an toàn”...

Sở Du lịch Khánh Hòa sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại Liên hoan du lịch tại phố đi bộ Hà Nội năm 2022; Ngày hội du lịch TP.HCM năm 2022.

Đặc biệt lên kế hoạch tổ chức chương trình “Liên hoan Du lịch Nha Trang - Biển gọi 2022” vào dịp hè 2022. Bên cạnh đó, ngành tập trung triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng và quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”; đề án “Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa”.