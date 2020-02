Đề xuất miễn vé tham quan phố cổ Hội An

Ngày 25-2, tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi làm việc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 2, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 340.000 lượt khách, giảm 42,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 273.000 lượt (giảm 34%), khách nội địa ước đạt 67.000 lượt (giảm 63,19%).

Do đó, doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 2 ước đạt 294 tỷ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 799 tỷ đồng.



Lượng khách tham quan Hội An giảm mạnh trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. Ảnh: TN

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khách huỷ tour (khoảng 70%), hoạt động cầm chừng, phải cắt giảm nhân viên hoặc nghỉ luân phiên để cắt giảm thiểu chi phí. Đặc biệt là đối với khối khách sạn, nhà hàng và các khu mua sắm.

Để vực dậy ngành du lịch địa phương, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam đề xuất nhiều giải pháp. Theo đó, Sở này đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương miễn, giảm vé nhiều địa điểm tham quan do nhà nước quản lý trong tháng 3 và 4.

Cụ thể, miễn vé tham quan phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn cho khách du lịch có lưu trú, đưa chính sách năm khách giảm một vé tham quan cho khách không lưu trú.

Ngoài ra, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam còn đề xuất UBND tỉnh này ban hành văn bản đề nghị Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch trình Chính phủ thống nhất chủ trương cho tỉnh Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2021.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong tỉnh xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới và nhanh chóng triển khai để doanh nghiệp kịp thời tiếp cận các chính sách này.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao các ngành tính toán miễn, giảm giá vé khách tham quan phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cũng đồng tình với đề xuất của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh này, tuy nhiên cho rằng cần phải hết sức thận trọng. Ông Sơn cho rằng, cần phải tập trung ưu tiên phòng chống dịch, việc kích cầu du lịch sẽ triển khai cho nhiệm vụ dài hơi, đón đầu cho sự phát triển mãnh mẽ của ngành sau dịch.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, năm 2020, Hội An cần phải tập trung vào lượng khách nội địa. Về vấn đề giảm giá vé cho khách du lịch, ông Thanh cho rằng việc này là cần thiết. Tuy nhiên, giảm như thế nào sẽ giao cho các ngành cùng địa phương tính toán, không riêng gì Hội An, Mỹ Sơn mà còn nhiều điểm du lịch khác.