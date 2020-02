‘Hội An vẫn là điểm đến an toàn’

Ngày 22-2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh này có buổi khảo sát nắm tình hình khách du lịch tại TP Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An, cho hay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày gần đây hoạt động bán vé tại các điểm du lịch giảm đáng kể.

Bình quân mỗi ngày có hơn 3.000 khách quốc tế và dưới 100 khách Việt Nam mua vé tham quan khu di sản (khách quốc tế giảm hơn 50% và khách Việt Nam chỉ bằng 10% cùng kỳ).



Ông Lê Trí Thanh (phải) và ông Nguyễn Văn Sơn (Trái) - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An nói chuyện với du khách. Ảnh: THANH NHẬT

Tương tự, khách tham quan tại Làng gốm Thanh Hà mỗi ngày chỉ trên dưới 500 khách quốc tế và chỉ vài chục khách Việt Nam mua vé tham quan (giảm khoảng 80% so cùng kỳ). Khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm cũng giảm mạnh, trong tháng 2, lượng khách quốc tế ra đảo chỉ bằng 20% và khách trong nước là 25% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động kinh doanh lưu trú, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách lưu trú. Trong đó, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách đến từ châu Âu (ước đạt 50% công suất sử dụng phòng). Đây là điểm đáng mừng giữa thời điểm đang xảy ra dịch COVID-19.

Theo ông Lanh, điều đáng lo ngại của ngành du lịch Hội An trong thời gian tới, nhiều khách du lịch đã đặt phòng tại các cơ sở lưu trú, khách sạn đang có xu hướng hủy phòng do tâm lý lo ngại, sợ sệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trò chuyện với du khách người Đức. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Lanh khẳng định TP Hội An sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố chủ động phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch, bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ kinh doanh, phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; đồng thời giữ được ấn tượng tốt đẹp với du khách, tiếp tục phát huy những giá trị, truyền thống hiếu khách của người Hội An.

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh khẳng định tỉnh này cơ bản đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, không vì thế mà các cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch.

Ông Thanh yêu cầu lãnh đạo Hội An, các ngành phải tiếp tục làm tốt các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Đặc biệt, trong cách ứng xử phải giữ được nét Hội An nhân tình thuần hậu, trong khó khăn vẫn sáng ngời tính nhân văn.

“Đó là thương hiệu của chúng ta tạo dựng bấy lâu nay, không thể vì căn bệnh đang trong tầm kiểm soát mà cách ứng xử không khéo của cá nhân, tổ chức nào đó làm mất đi là điều rất đáng tiếc” - ông Thanh nói.



Lượng khách lưu trú tại Hội An mỗi đêm đạt mức 10.000 người. Ảnh: THANH NHẬT

Theo ông Thanh, ngay từ đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 nên đã có sự vào cuộc quyết liệt. Mặc dù khách du lịch có giảm nhưng tỉnh Quảng Nam đã có sự vào cuộc kịp thời nên đã củng cố được niềm tin của du khách, đặc biệt là khách châu Âu, Châu Mĩ.