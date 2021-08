Ngày 25-8, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã triển khai gói hỗ trợ cho những hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch COVID-19.



Du khách đến tham quan Đại nội Huế sáng 15-3 nhưng di tích đã đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: N.DO

Trước đó, Sở Du lịch đã có thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và hướng dẫn viên du lịch được tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp thẻ về việc hỗ trợ này. Đối tượng gồm các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Đến nay, Sở Du lịch đã tiếp nhận, thẩm định 510 hồ sơ đề nghị hỗ trợ hướng dẫn viên, trong đó có 503 hồ sơ đủ điều kiện.

Đơn vị đã tiếp nhận và lần lượt tham mưu trình UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định hỗ trợ. Trong đó, 503 người đã được chi trả với tổng kinh phí hơn 1,8 tỉ đồng, mỗi người được nhận hỗ trợ 3,7 triệu đồng.

Sở Du lịch cho biết, hiện nay các hướng dẫn viên vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Thừa Thiên - Huế hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.