Khách quốc tế đến Quảng Bình giảm mạnh trong tết

Ngày 30-1, nhằm mồng 6 Tết, đại diện Sở du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, dịp Tết năm 2020 tổng số lượt khách đến Quảng Bình ước đạt 100.000 lượt, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế ước đạt 5.000 lượt, giảm 35%.

Khách đến Quảng Bình chủ yếu là khách khu vực phía nam và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… Khách lẻ chiếm chủ yếu đi đường bộ theo hình thức ô tô gia đình. Khách đi bằng đường hàng không đạt 14.420 lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ, số lần cất hạ cánh 216 lần.

Những điểm đến chủ yếu của khách du lịch là mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu vực Phong Nha- Kẻ Bàng, chùa Hoằng Phúc, Núi Thần Đình…

Theo đại diện Sở du lịch tỉnh Quảng Bình, Tết năm 2020 diễn ra trong thời gian ngắn hơn so với Tết năm 2019, điều kiện thời tiết không thuận lợi, có nhiều ngày mưa và lạnh, đặc biệt tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, thông tin về dịch bệnh nCoV làm ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng.

“khách quốc tế đến tỉnh phần lớn là khách từ thị trường Châu Âu, châu Úc, Mỹ, rất ít khách Trung Quốc”- vị đại diện này chia sẻ.



Động Phong Nha được mệnh danh là kỳ quan đệ nhất động

Đại diện Sở du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, thời điểm trước Tết Sở đã có văn bản chỉ đạo Hiệp hội du lịch, các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh về việc nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn xã hội; niêm yết giá và bán đúng giá, triển khai các chương trình kích cầu du lịch, khuyến mãi giảm giá…

Vì vậy, trong các ngày nghỉ tết Sở đã nắm bắt tình hình thực tế tại các điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng để có những hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời Sở đã có văn bản gửi đến các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh nCoV.

Trong thời gian nghỉ Tết, nhìn chung tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch được đảm bảo. Vấn đề niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở lưu trú nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch được thực hiện nghiêm túc…

Các khu điểm du lịch đại trà trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt mở cửa đón khách từ ngày mồng 1 Tết, ngày mồng 4, mồng 5 Tết đã đồng loạt mở cửa các sản phẩm du lịch khám phá mạo hiểm. Riêng hang Sơn Đoòng đón khách từ ngày mồng 6 Tết, dự kiến sẽ đón khoảng 20 ngàn lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ.

"Tuy nhiên, do lượng khách du lịch đông tại một số điểm du lịch tâm linh như chùa Hoằng Phúc, Núi Thần Đinh, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, Khu mộ Đại tướng… nên xảy ra về áp lực giao thông, cung ứng các dịch vụ"- vị đại diện Sở du lịch tỉnh Quảng Bình cho hay.