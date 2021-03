Miền Trung mở các chương trình du lịch vô cùng hấp dẫn

Tối 26-3, Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức họp báo, công bố chương trình “Miền Trung – Miền Di sản diệu kỳ” (Amazing Central Heritage).

Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến với miền Trung. Mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch nhanh chóng phục hồi sau dịch COVID-19.



Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: HẢI HIẾU

Chương trình du lịch “Miền Di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” trọn gói 4 ngày 3 đêm với giá chỉ từ 4 triệu đồng, bao gồm: vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 3 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng tại các địa phương, tham quan khám phá Bà Nà Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; thăm phố cổ Hội An hay ghé thăm các động của Quảng Bình; tham quan Hoàng cung Huế và lăng vua.



Và chương trình du lịch “Amazing Đà Nẵng” trọn gói 3 ngày 2 đêm giá chỉ từ 3,4 triệu đồng với các trải nghiệm mang lại nhiều cảm xúc bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 2 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng, tham quan khám phá Bà Nà; trải nghiệm city tour Đà Nẵng, tham quan Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; thăm phố cổ Hội An; trải nghiệm sông Hàn về đêm …

Đặc biệt 1.000 khách du lịch đầu tiên tham dự chương trình này sẽ được nhận một trong các ưu đãi như miễn phí vé cáp treo tham quan Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Vé vui chơi All in One tại Asia Park; trải nghiệm du ngoạn trên Tàu Rồng Sông Hàn …

Tại Đà Nẵng miễn 100% vé tham quan Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật.

Thừa Thiên Huế giảm 50% phí tham quan cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Tỉnh Quảng Nam cũng giảm 50% vé tham quan: Đô thị cổ Hội An, Tháp cổ Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh – Hội An.

Quảng Bình cũng giảm vé tham quan tại các điểm đến du lịch trên địa bàn.



Du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HẢI HIẾU

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, chương trình nhận được sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp từ các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm… với mức giảm giá đặc biệt từ 10 – 50% hoặc tặng kèm các gói dịch vụ hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

“Để chương trình thành công, Sở Du lịch cũng yêu cầu các đơn vị tham gia chương trình thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19. Cam kết giữ đúng chất lượng sản phẩm dịch vụ khi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, kính đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của từng địa phương, phối hợp để tăng cường giám sát, thu thập ý kiến của du khách sau khi tham gia trải nghiệm”, bà Hạnh nói.