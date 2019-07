Nhật hủy tư cách đại diện xin visa của bảy công ty du lịch VN

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa thông báo hủy bỏ tư cách đại diện xin cấp visa của bảy công ty du lịch khỏi danh sách của Đại sứ quán vì có vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản. Và đình chỉ tư cách đại diện xin cấp visa một công ty du lịch có thời hạn.

Theo đó, danh sách hủy bỏ tư cách đại diện xin cấp visa gồm bảy công ty du lịch có trụ sở tại Hà Nội.

1/ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Du Lịch Việt (VIETTOURIN., JSC)

Số 2, ngõ 465 đường Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày hủy bỏ tư cách: 1-11-2018.



2/ Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế GOLDEN TEAM VIỆT NAM

(Viet Nam Golden Team International Travel Joint Stock Company)

Số 36, ngách 12, ngõ 58 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày hủy bỏ tư cách: 1-7-2019.



3/ Công ty Cổ phần Lữ Hành Nam Cường (NAM CUONG TOURISM CO., LTD)

Tầng 9 Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày hủy bỏ tư cách: 1-7-2019.



4/ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Gia

(New Royal Commercial and Services Company Limited)

Số 14, phố Hồng Phúc, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày hủy bỏ tư cách: 1-7-2019.



5/ Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Cầu

(International Golden Bridge Company Limited)

C10/66 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày hủy bỏ tư cách: 1-7-2019.



6/ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du Lịch Thắng Lợi

(Victoria Investment Trade and Tourism Corporation Co., Ltd)

Số 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày hủy bỏ tư cách: 1-7-2019.



7/ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

(Hanoi Entertainment Services Corporation)

614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày hủy bỏ tư cách: 1-7-2019.



Phía Nhật cũng đình chỉ có thời hạn tư cách đại diện xin cấp visa đối với Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY HANOI BRANCH – VIETRAVEL HANOI). Địa chỉ số 3, phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian đình chỉ từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2019.



Mùa lễ hội hoa Tử Đằng ở Nhật Bản thu hút nhiều du khách.

Liên quan đến vấn đề này, bà Trương Thị Thu Giang, Phó giám đốc Ban tiếp thị Công ty du lịch Vietravel lý giải, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến Nhật Bản tham quan du lịch, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ chỉ định cho một số công ty du lịch tại Việt Nam được đại diện xin cấp visa cho đoàn khách đi tour, trong đó có Chi nhánh Vietravel Hà Nội.

Theo quy định của Đại sứ quán Nhật Bản, các đơn vị được chỉ định sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản và việc luôn đảm bảo khách đi và về cùng đoàn, theo chương trình được định sẵn sẽ là điều kiện hết sức quan trọng để các đơn vị giữ được quyền đại diện xin cấp visa.

Năm 2018, Công ty du lịch Vietravel đã tổ chức đưa hơn 566 đoàn với gần 17.000 du khách đến Nhật Bản du lịch. Trong đó, chi nhánh Vietravel Hà Nội đã có ba khách không về lại cùng đoàn và hai khách về sau đoàn, chiếm tỉ lệ 0,03% số khách đến Nhật Bản trong năm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chi nhánh Vietravel Hà Nội bị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tạm đình chỉ tư cách đại diện xin visa trong vòng sáu tháng, kể từ ngày 01-7 theo như thông tin trên các báo.

“Chúng tôi cũng hiểu được việc du khách cố tình ở lại Nhật Bản nói riêng, các quốc gia khác nói chung không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng rất lớn đến chính khách du lịch Việt Nam, cả về hình ảnh cũng như sự khắt khe của các nước trong việc cấp visa du lịch. Do đó kể từ cuối năm 2018 đến nay, Vietravel đã tăng cường nhiều biện pháp hơn nữa để không xảy ra tình trạng như trên. Với hơn 11.000 lượt khách đến Nhật Bản trong sáu tháng đầu năm 2019 đã không ghi nhận bất cứ trường hợp nào ở lại sau tour” bà Giang nói.

Bên cạnh đó, bà Giang cho biết khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tạm đình chỉ tư cách đại diện nộp hồ sơ xin visa cho đoàn của Chi nhánh Vietravel Hà Nội, công ty sẽ làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản để giải trình về vấn đề này. Hiện tại việc tiếp nhận khách có nhu cầu đi du lịch Nhật Bản vẫn diễn ra bình thường trên toàn hệ thống của Công ty.

Ngoài ra, Vietravel không ngừng đẩy mạnh tiến trình giới thiệu, quảng bá thương hiệu, dịch vụ cũng như mở rộng toàn diện hơn các hoạt động du lịch tại thị trường Nhật Bản, tiêu biểu là sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai tỉnh Ibaraki và Fukushima (Nhật Bản) vào ngày 1-7 vừa qua.