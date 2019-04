Phó Thủ tướng đánh trống khai mạc du lịch Cửa Lò 2019

Sáng cùng ngày thời tiết ở Cửa Lò âm u, nhưng đến gần trưa bắt đầu nắng lên – lý tưởng cho du khách tắm biển.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2019

Tối 26-4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh trống khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2019 với chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng” (do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức). Ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, TP Hải Phòng cùng rất đông người dân đến dự lễ.



“Đến với Nghệ An, du khách sẽ được thấy, được nghe, được khám phá những giá trị hấp dẫn và đa dạng từ thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người xứ Nghệ. Tiêu biểu như: Những thác nước tuyệt đẹp Sao Va, Khe Kèm; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Pù Mát; Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh...”- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.



Ông Thái Thanh Quý- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2019.

Cửa Lò đang từng bước thể hiện vóc dáng một đô thị biển hiện đại, sầm uất, một đô thị du lịch lý tưởng hấp dẫn với hệ thống cơ sở hạ tầng gần 600 nhà hàng, hơn 300 khách sạn; hơn 11.000 phòng nghỉ và đã đáp ứng được cho trên 2,5 vạn du khách nghỉ lưu trú qua đêm.



Trong đêm khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm có 3 chương: Rộn rã Cửa Lò tuổi 25; 50 năm vang mãi lời Người; Cửa Lò khát vọng ngày mới. Đặc biệt, thị xã Cửa Lò đã bắn pháo hoa khoảng 15 phút để phụ vụ du khách, người dân.

Ngày 27-4, trong khuôn khổ Lễ hội, thị xã Cửa Lò tổ chức đua thuyền truyền thống trên biển.



Du khách xem đua thyền truyền thống trên biển Cửa Lò.