TP.HCM không để xảy ra du lịch giá rẻ kém chất lượng

Chiều 21-7, Sở Du lịch TP.HCM có công văn gửi các doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch... về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại địa phương.



Du khách đang tìm hiểu chương trình tour tại Ngày hội du lịch TP.HCM 2020 (Ảnh TÚ UYÊN)

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa, Sở Du lịch TP.HCM yêu cầu các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển khách du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí dịch vụ trên địa bàn tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Các cơ sở kiểm tra toàn bộ cơ sơ vật chất, kịp thời thay thế sữa chữa trang thiết bị hỏng hóc, thay mới các vật dụng đã cũ không đảm bảo chất lượng. Bổ sung nguồn nhân lực, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng ở tất cả các bộ phận, các khâu phục vụ nhằm đáp ứng quy trình chuẩn trong phục vụ khách.

Tăng cường việc đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống trên địa bàn TP.

Để nghị các đơn vị đảm bảo thông suốt đường dây nóng kịp thời cung cấp thông tin trả lời giải quyết khiếu nại của khách du lịch. Sở đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung trên.

Không để xảy ra tình trạng chất lượng sản phẩm không đảm bảo, không đúng như cam kết với khách hàng, chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch như hạng sao công nhận; thu hút khách bằng việc giảm giá nhưng cắt bớt dịch vụ, làm giảm giá trị chương trình du lịch và ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của du khách.

Trường hợp Sở Du lịch phát hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành không đảm bảo chất lượng, các cá nhân tổ chức kinh doanh du lịch trái phép, không đúng chứng năng sẽ xử lý theo quy định.