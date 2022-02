Theo ông Frank Holmes, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư U.S Global Investors (Mỹ), trong lịch sử vàng hoạt động rất tốt dưới áp lực căng thẳng địa chính trị, và thông thường vàng sẽ có mức tăng trưởng trên 50%.



Hiện nay căng thẳng Nga và Ukraine leo thang không ngừng, trong khi đó các nước phương tây và Mỹ đang thực hiện các lệnh trừng phạt với Nga. Ngày càng nhiều các nhà đầu tư tìm đến vàng để gia tăng sự bảo vệ tài sản trong những thời điểm đầy bất định như vậy.



"Do đó, tôi thể thoải mái dự đoán giá vàng sẽ bị thổi lên 3.000 USD/ounce, tương đương 83,3 triệu đồng", ông Frank Holmes dự báo.



Theo Tập đoàn tài chính Wells Fargo (Mỹ), với nhiều yếu tố bất định như hiện nay, kể cả Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất cũng không ngăn được đà tăng của giá vàng. Thông thường, cứ tăng lãi suất, giá vàng sẽ giảm do vàng là tài sản không sinh lời.



Nhưng thời điểm này, nếu FED tăng lãi suất, có thể giá vàng sẽ chững lại trong thời gian ngắn rồi sẽ tăng nhanh trở lại do yếu tố căng thẳng địa chính trị hiện nay.



Wells Fargo dự đoán giá vàng sẽ tăng lên mức 2.000-2.100 USD/ounce.



Phiên giao dịch hôm nay (24-2), giá vàng thế giới tăng mạnh lên 1.914 USD/ounce, tương đương 53,1 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước hôm nay cũng tăng kỷ lục lên 64,3 triệu đồng/lượng ở chiếu bán ra. Giá vàng trong nước hiện đắt hơn giá vàng thế giới hơn 11 triệu đồng/lượng.

Bán hơn 13 ngàn lượng vàng, một đại gia bỏ túi gần ngàn tỉ (PLO)- Giá vàng trong nước tăng mạnh và chênh lệch xa so với giá thế giới đã giúp một đại gia lãi đậm nhờ bán vàng miếng.