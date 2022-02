Trong báo cáo tài chính mới phát hành, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, trong tháng 1-2022, doanh thu Công ty đạt 3.476 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 270 tỉ đồng.



Theo PNJ, doanh thu tăng mạnh do sự tăng trưởng vượt bậc từ kênh bán lẻ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.



Theo đó, nhờ vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, doanh thu bán lẻ tháng 1-2022 của PNJ tăng trưởng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và 25% so với tháng trước.



Các hoạt động chiếm lĩnh truyền thông kết hợp với nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng tại điểm bán cũng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của PNJ.



PNJ cũng cho biết, trong tháng 1-2022, doanh thu vàng miếng tăng trưởng 90,3% so với cùng kỳ. Vàng miếng chiếm đến 23,8% trong tỉ trọng doanh thu, tương đương 827 tỉ đồng.



Tính bình quân giá vàng ở mức 63 triệu đồng/lượng, thì PNJ đã bán ra 13.131 lượng vàng.

