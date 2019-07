Theo đó, xăng RON 95- III tăng 383 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 420 đồng/lít, dầu diesel 0.05s tăng 292 đồng/lít, dầu hỏa tăng 326 đồng/lít, dầu mazut t180 CST 3.5S tăng 105 đồng/lít.

Sau khi điều chỉnh, xăng E5 RON 92 t8ang lên mức tối đa 19.653 đồng/lít; xăng RON 95 lên 20.517 đồng một lít; dầu diesel 16.949 đồng một lít...

Lý do điều chỉnh xăng dầu, theo Liên bộ do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua trước kỳ điều chỉnh xăng dầu ngày 2-7-2019 có xu hướng tăng khá cao và lên mức 67.690 tương đương 17,3% so với kỳ trước…; giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 (loại xăng nền dùng pha chế E5 RON 92) là 67,69 USD một thùng, RON 95 là 69,315 USD một thùng, tăng 5-5,3% so với kỳ trước.

Liên bộ cũng điều chỉnh mức trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu với xăng. Theo đó, mức trích với xăng E5 RON 92 còn 200 đồng một lít, giảm 100 đồng so với kỳ trước; xăng RON 95 vẫn giữ nguyên mức trích 700 đồng một lít như kỳ điều hành trước.



Sau 3 lần giảm liên tiếp từ đầu tháng 5 đến nay, này giá xăng tăng trở lại.