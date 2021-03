Giá xăng leo thang: Nỗi lo giá cả hàng hóa tăng theo

Dự báo giá dầu thế giới sẽ còn tăng Giới phân tích dự báo trong năm nay giá xăng dầu sẽ tăng khá mạnh, thậm chí có khả năng đạt mức 80 USD/thùng vào tháng 6 này. Nhưng trong xu hướng ngắn hạn, giá dầu thế giới có thể duy trì ở mức tăng khoảng 15%-25%. PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính, dự báo năm 2021 các nguyên vật liệu, xăng dầu… để phục vụ sản xuất sẽ tăng giá do dịch COVID-19 được kiểm soát thông qua việc tiêm vaccine rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Trong trường hợp chưa kiểm soát được dịch bệnh thì các nước cũng phải quay lại sản xuất và trở lại với trạng thái bình thường mới. Khi nới lỏng giãn cách xã hội, đưa hoạt động sản xuất và sinh hoạt trở lại bình thường thì nhu cầu xăng dầu tăng lên trong khi đó nguồn cung lại đang được khối OPEC cắt giảm. Áp lực từ giá xăng dầu tăng cao Ngân hàng HSBC dự báo lạm phát sẽ có áp lực tăng từ giá vận tải cao hơn khi giá dầu thô được dự báo có thể tăng tới 34% trong năm nay. Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định rằng áp lực lạm phát sẽ tăng mạnh trong quý II và quý III-2021. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm nay có thể tăng vượt mốc 4% nếu giá xăng A95 bình quân năm 2021 tăng 30% so với cùng kỳ, tức tương đương mức 20.500 đồng/lít, cao hơn 13,4% so với mức hiện tại. Tuy vậy, đơn vị này cho rằng với quỹ bình ổn xăng dầu trong nước ước tính còn 3.500 tỉ đồng, Việt Nam có thể sử dụng trong trường hợp cần thiết để kiềm chế đà tăng giá xăng dầu. Mặt khác, nguồn cung dầu dự báo sẽ được cải thiện vào cuối năm.