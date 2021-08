Theo ông Chất, ngày 23-8 công ty đã liên hệ Sở Công Thương để xin cấp giấy đi đường cho nhân viên nhưng rốt cuộc giấy này chỉ sử dụng được ngày hôm nay (24-8). Lý do là theo thông báo mới thì giấy đi đường từ ngày 25-8 phải do Công an TP.HCM cấp.