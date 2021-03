Hệ thống siêu thị Big C Việt Nam tỉ đô bất ngờ đổi tên

Những ngày gần đây, khách hàng khi mua sắm tại Big C Âu Cơ (quận Tân Phú, TP.HCM) không khỏi ngạc nhiên khi thấy bảng hiệu Big C đổi tên thành Tops market.

Trên Fanpage Tops market cho biết, năm mới Big C cũng đang dần chuyển mình cho một bước phát triển mới. Đồng thời siêu thị này đưa ra một mini game như một thông báo “ngầm” đến khách hàng về sự thay đổi diện mạo mới của mình.

Cụ thể đơn vị này đưa ra câu hỏi: Theo bạn trong năm 2021 Big C sẽ thay đổi như thế nào? Các đáp án đưa ra gồm: mở rộng siêu thị về mặt bằng; thay đổi về vị trí quầy kệ và bổ sung nhiều mặt hàng; cải tiến toàn bộ siêu thị về sản phẩm, hình ảnh, biển hiệu, tên gọi. Khách hàng tham gia trả lời sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị... Chương trình này dành riêng cho các siêu thị Big C An Phú, Big C Thảo Điền và Big C Âu Cơ.

Một số chuyên gia bán lẻ nhận định đây có thể được xem là động thái đổi tên thương hiệu theo lộ trình sau khi Tập đoàn Central Group của Thái Lan mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.



Big C Âu Cơ quận Tân Phú khi chưa đổi tên. Ảnh: TÚ UYÊN



Big C Âu Cơ nay đổi tên thành Tops market. Ảnh: TÚ UYÊN



Bên trong siêu thị hàng hoá vẫn không có nhiều thay đổi. Ảnh: TÚ UYÊN



Tương tự, ghi nhận Big C An Phú, quận 2 bên ngoài thương hiệu Big C đang dần được thay đổi và Tops market đã xuất hiện.

Ngay trước siêu thị Big C An Phú có bảng thông báo: Hoà cùng niềm vui thay đổi hình ảnh đại diện mới, lúc 17 giờ ngày 1-3 tại Tops Market An Phú sẽ tổ chức tiệc cắt bánh kem nhằm chào đón sự kiện đặc biệt quan trọng này.



Big C An Phú, quận 2 nay đổi tên thành Tops market An Phú. Ảnh: TÚ UYÊN



Tại tòa nhà Thảo Điền Pearl khách hàng đã thấy diện mạo mới của Big C Thảo Điền. Ảnh: TÚ UYÊN



Khách hàng đang chọn mua thực phẩm tại Tops market Thảo Điền. Ảnh: TÚ UYÊN.

Trước đó, thông tin từ website Big C Việt Nam cho biết, sau hơn 22 năm hoạt động tại Việt Nam, Big C vinh dự là một trong những thương hiệu bán lẻ được người Việt yêu thích và tin tưởng.



Thị trường đang chứng kiến sự thay đổi ngày càng lớn trong hành vi mua sắm của khách hàng Việt. Với mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn, hệ thống đại siêu thị Big C tiến hành tái định vị thương hiệu thành Đại Siêu thị GO! Đại siêu thị Big C và Đại siêu thị GO! đều thuộc Tập đoàn Central Retail.

Theo đó, từ tháng 12-2020, năm đại siêu thị Big C sẽ được tiến hành đổi tên thương hiệu thành Đại siêu thị GO đó là đại siêu thị GO! Dĩ An; đại siêu thị GO! Nha Trang; đại siêu thị GO! Cần Thơ; đại siêu thị GO! Vĩnh Phúc và đại siêu thị GO! Hạ Long! Thời gian dự kiến hoàn thành là đầu tháng 1-2021.

Năm đại siêu thị GO! sẽ được nâng cấp chất lượng dịch vụ và đổi mới không gian mua sắm hiện đại hơn... Các đại siêu thị còn lại của tập đoàn sẽ được thay đổi hoàn toàn với tên thương hiệu mới là đại siêu thị GO!

Tháng 4-2016, Tập đoàn Central Group công bố nhận chuyển nhượng hệ thống Big C Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới 1,05 tỷ USD.

