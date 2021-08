Các đơn vị kinh doanh gas đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc cấp giấy đi đường cho nhân viên giao gas và xe vận chuyển hàng hóa có mã QR code do Sở Giao thông vận tải TP.HCM cấp.

Ông T, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh gas quận 12 cho biết, trước đó công ty đã được Sở GTVT cấp mã QR Code có giá trị đến 31-7.

Đến ngày 1-8, Bộ GTVT ban hành văn bản hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện kèm mã QR Code đã được cấp cho các xe ô tô, vận tải hàng hóa trong toàn quốc được tiếp tục được sử dụng đi, đến qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, sáng 24-8, khi xe vận chuyển gas của công ty ông đi qua một số chốt kiểm soát, lực lượng chức năng quét mã QR Code thì không hiện ra lộ trình, thông tin công ty đã đăng kí với Sở GTVT TP.HCM.

Trong khi đó, văn bản Sở GTVT cấp cho công ty ông thì cán bộ chốt kiểm tra cho rằng đã hết hạn. Công ty cũng trình ra văn bản của Bộ GTVT nhưng vẫn bị lập biên bản vi phạm.

Theo ông T, những DN đăng kí bằng luồng xanh của Bộ GTVT sau ngày 1-8 thì đến thời điểm này khi quét mã QR code vẫn hiện ra thông tin đầy đủ.



Doanh nghiệp gas vẫn còn vướng mắc nhiều trong thủ tục đi đường. ẢNH: TÚ UYÊN

“Chúng tôi cho rằng Sở GTVT cần tự gia hạn trên hệ thống để khi lực lượng kiểm soát chốt quét mã QR code đảm bảo hiện lên thông tin của DN.

Đồng thời, sở ra văn bản gửi cho công an 24 quận huyện cho biết sở áp dụng theo văn bản của bộ cho đến khi có thông báo mới, bởi hiện nay mỗi địa phương làm một kiểu. DN qua chốt không hiện thông tin lộ trình là sẽ bị phạt” - ông T. kiến nghị.

Ngoài ra, hiện nay các đại lý gas đang gặp một vấn đề bất cập là theo công văn 2800 TP.HCM thì việc cấp giấy đi đường cho nhân viên các cửa hàng gas do quận, huyện phụ trách. Tuy nhiên đến hôm nay, theo công văn của Công an TP.HCM thì việc này lại được giao lại cho Trưởng công an huyện, xã.

Ông D. kinh doanh một đại lý gas ở quận 8 cho biết, hôm qua đã làm hồ sơ xin cấp giấy phép đi đường cho hai nhân viên giao gas. Ông được hẹn lấy giấy trong chiều 24-8. Thế nhưng bây giờ nghe thông tin mẫu giấy đi đường sẽ do cơ quan công an cấp nên ông không biết giấy do huyện cấp có hiệu lực không.

“Khách hàng gọi gas rất nhiều nhưng cửa hàng vẫn chưa đi giao được” - ông D kể.

Dù trong công văn thành phố cho phép khi chưa có giấy đi đường do công an cấp thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường có trong quy định nhưng các DN vẫn lo lắng không biết ngày mai có qua được chốt không.

“Ngành gas là nhu cầu thiết yếu của người dân. Những người kinh doanh gas không ngại rủi ro mang bình gas phục vụ cho người dân nấu ăn mà bị lập biên bản, xử phạt thì rất bất công” - đại diện một DN gas bức xúc.