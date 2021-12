Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh vì ùn ứ Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết tính đến sáng 21-12, tổng lượng xe tồn tại ba khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma của tỉnh Lạng Sơn là 4.461 xe. Tính chung, tổng lượng hàng hóa tồn tại các cửa khẩu khoảng 6.200 xe, tương đương khoảng 12.000 người gồm tài xế chính và tài xế phụ, đang tập trung tại các khu vực cửa khẩu. Kim ngạch chung xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1 đến hết 15-12 chỉ đạt 121,65 triệu USD. Con số này giảm 40,5% so với cùng kỳ tháng 11 và giảm 32,7% so với cùng kỳ năm 2020. AN HIỀN